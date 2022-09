Coffee Break, “Meloni si farà strada in Europa”. Sommella azzera i dubbi dell'Ue

Luca De Lellis 27 settembre 2022 a

Giorgia Meloni si appresta a diventare la nuova Premier del nostro Paese. Gran parte della stampa estera non si è espressa con entusiasmo dopo l’esito delle elezioni, ipotizzando una possibile svolta in senso nazionalista e autoritario del governo italiano. In particolare, afferma Roberto Sommella nel corso della puntata di Coffee Break trasmessa martedì 27 settembre su La7, “a Bruxelles la Commissione Europea segue con molta attenzione quello che avverrà con il nascente governo Meloni perché comunque Fratelli d’Italia non ha votato la mozione in Parlamento contro Viktor Orbán”.

Questo, prosegue il direttore del quotidiano Milano Finanza, “è un elemento di grande fragilità nel consenso comunitario, perché Ungheria e Polonia sono sotto procedura di infrazione per gravi violazioni dei diritti. Quindi bisogna ricordarci da che parte stare, come ha detto anche Draghi nell’ultima conferenza stampa. Gli alleati vanno scelti bene”. Il dichiarato sostegno di Meloni al primo ministro ungherese è quindi motivo di grande apprensione in Europa, dove si teme l’andamento in direzione di una destra sovranista. “L’Italia può avere un ruolo importante in Europa”, dice Sommella rivolgendosi al conduttore del programma Andrea Pancani, “ma deve necessariamente avere un rapporto solido con Francia e Germania”.

“Noi dobbiamo ricordarci della nostra storia, in particolare di come è finita la Seconda Guerra Mondiale. Fra poco saranno passati 100 anni dalla Marcia su Roma, dobbiamo sgomberare questo aspetto dal campo, e credo che Giorgia Meloni lo farà”. Un messaggio di fiducia chiaro da parte del direttore del quotidiano finanziario, che crede nell’operato internazionale della leader di Fdi, allontanando lo spettro fascismo tirato in ballo dalla sinistra.