L'Aria che Tira, Ignazio La Russa e il siparietto su Giorgia Meloni: una vacanza gliela diamo?

Nella puntata de "L'Aria che Tira" in onda il 27 settembre, Myrta Merlino parla dei risultati delle elezioni e del caso del giorno: perché Meloni non ha ancora fatto una conferenza stampa come gli altri leader? Secondo la conduttrice, i giornalisti erano disperati perché volevano dichiarazioni della premier in pectore. A parlarne nello studio de La7 c'è Ignazio La Russa che spiega i motivi del silenzio della leader di Fratelli d'Italia.

"Giorgia è sempre così - spiega Ignazio La Russa - Non dice mai niente di cui non è sicura. D'altra parte ci sono ancora molti elementi su cui riflettere. Sicuramente i giornalisti avrebbero incentrato la conferenza su chi saranno i futuri ministri. Io penso che Giorgia, invece, abbia fatto bene a rimanere un giorno con la sua bambina e con la sua famiglia. Guardate che questa campagna elettorale è stata molto pesante per lei. Insomma un giorno di vacanza e di riflessione glielo vogliamo dare?".