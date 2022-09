Kim Rossi Stuart si converte al cristianesimo: "Ora cerco Dio"

27 settembre 2022 a

Una nuova fase spirituale nella vita di Kim Rossi Stuart. L'attore ha raccontato il suo percorso di fede, che lo ha portato ad accostarsi al cristianesimo e a recarsi in pellegrinaggio a Medjugorje.

"Sono nato in un contesto davvero agli antipodi del cristianesimo. Fino all’eccesso. Un contesto ostile e critico verso la Chiesa, ai limiti dell’anticlericalismo. Poi - spiega Rossi Stuart al Corriere della Sera - è successo che ho incontrato delle persone, anche interne al mondo cattolico, che mi hanno davvero sorpreso e mi hanno fatto molto riflettere sui miei pregiudizi nei confronti di quell’universo".

L'attore 53enne ha iniziato a studiare e ad approfondire il cristianesimo. "Ci ho trovato le istruzioni per l’uomo più sagge in cui mi sia mai imbattuto. Istruzioni per vivere, per stare in questo mondo. Quello che mi affascina molto è l’aspetto teologico, cioè i significati che sono dietro alla Bibbia e ai suoi vari passi. C’è una sapienza che proprio non potevo immaginare. Ero abituato a trovarmi quasi sempre davanti al bigottismo e ai suoi aspetti deteriori. Invece ho scoperto che ci sono testi assolutamente non bigotti e persone che sono in grado di spiegarti la Bibbia in un altro modo, un modo davvero costruttivo e affascinante, pieno di sapienza umana".

E adesso per Kim Rossi Stuart si è aperta una prospettiva completamente diversa. "Credo che uno possa immaginarsi un Dio che sta sulla nuvoletta o sotto la forma che gli pare, ma nonostante questo non possa non notare che nelle Scritture ci sono molte cose davvero profonde e interconnesse con la psicanalisi, ad esempio. Questa mi pare una cosa molto bella. Certo, immagino che anche altre religioni abbiano lo stesso potenziale, con le debite differenze. Non ho la cultura per dirlo. Ma vivendo a Roma la cosa più facile è quella di approfondire il cristianesimo, anelando a qualcosa di spirituale".