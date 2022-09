Sabrina Ferilli fa ironia sulla vittoria di Meloni e centrodestra alle elezioni

Giada Oricchio 27 settembre 2022 a

a

a

“Nuova era”. Sorriso amaro di Sabrina Ferilli sulla vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche del 25 settembre. Giorgia Meloni, leader di FdI, sarà la prima donna presidente del Consiglio (salvo improbabili sorprese) e per l’Italia inizierà una fase storica nuova: in 76 anni di storia repubblicana non c’è mai stato un governo di centrodestra trainato da una forza di estrema destra che secondo molti analisti e storici si rifà a ideologie fasciste. Ed è proprio in questo senso che Ferilli ha lanciato una shade al primo partito italiano. La simpatica attrice romana e giudice di "Tu sì que vales" è ricorsa all’ironia per esprimere il suo pensiero. Sul proprio account Instagram ha pubblicato una Story dal treno in cui stava viaggiando e ha immortalato lo schermo di Trenitalia con la comunicazione di servizio: “Il treno viaggia in orario”. Una rarità come sa bene chi è avvezzo a spostamenti su ferrovia. Una particolarità caduta a pennello proprio il giorno dopo le elezioni.

Ferilli e lo spogliarello a sorpresa: spunta il perizoma rosso, boato in studio

Così Ferilli ne ha approfittato per ironizzare collegando la puntualità del mezzo al risultato delle urne. “Nuova era” ha scritto a mo’ di commento nella didascalia. Un messaggio semplice ed efficace. Un evidente riferimento al luogo comune che sotto il fascismo “i treni erano sempre puntuali” e Mussolini “ha fatto anche cose buone”.