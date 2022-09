Elezioni 2022, Maria Giovanna Maglie a Quarta Repubblica: "Meloni stravince ma…"

26 settembre 2022 a

A notte fonda, durante lo speciale di Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete4 per le elezioni politiche 2002, Maria Giovanna Maglie commenta i primi risultati elettorali. La giornalista fa un'analisi politica a tutto tondo degli esiti alle urne per le forze politiche in campo. E annuncia che farà battaglia per difendere la leadership di Matteo Salvini.



“La Meloni stravince ma non quanto ci aspettavamo, Berlusconi tiene perché ha fatto una campagna straordinaria. Il Movimento 5 stelle è stato ripagato dall’ avere fatto cadere il governo Draghi” @mgmaglie #quartarepubblica pic.twitter.com/G6wmKc6ToR — Quarta Repubblica (@QRepubblica) September 25, 2022



“La Meloni stravince ma non quanto ci aspettavamo, attenzione. Forza Italia tiene perché Berlusconi perché ha fatto una campagna spettacolare. La Lega paga un prezzo altissimo al governo Draghi, al Covid, al vaccino obbligatorio. E io mi auguro, perché da domani intendo fare una battaglia su questo perché sono un elettore della Lega, che non lo facciano pagare a Matteo Salvini. Io non ho mai avuto dubbi che il Movimento 5 stelle avrebbe recuperato alla grande perché ha fatto cadere il governo Draghi. Sai qual é il grande equivoco e la grande bugia di questo periodo? È che Draghi fosse popolare. Non è mai stato vero” spiega Maglie nel suo intervento.