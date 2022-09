Elezioni, il sostegno di Maria Giovanna Maglie: "Ecco per chi voterò”

24 settembre 2022 a

a

a

Per chi voterà Maria Giovanna Maglie? A svelare pubblicamente il gesto che compirà all’interno dei seggi elettorali il 25 settembre è la stessa giornalista, che si è espressa con un messaggio su Twitter sulla scelta che porterà al nuovo governo post-Draghi: “Domani votate il centrodestra, non perdete un'occasione preziosa in un momento grave della nostra storia. Io voto per la Lega di Salvini”.

“Cialtroni”. Maglie imbufalita per l'accerchiamento contro Salvini: sanzioni boomerang

Sono molti i commenti sotto al cinguettio e Maglie ribatte punto per punto a molti. “Per me è un politico inaffidabile, opportunista ed immaturo. Non mi capacito di come lei possa supportarlo” viene ripresa Maglie, che replica spiegando la propria scelta: “Eppure è semplice. Io ho fatto la battaglia contro il Green pass obbligatorio e il vaccino obbligatorio, ma non mi fermo solo a quell'errore che tutti hanno commesso, o dovrei espatriare e non so neanche dove. Almeno Salvini ha taciuto ma non ci ha mai creduto”. Maglie mette poi a tacere un “simpatico” contestatore di sinistra. “Mi raccomando amici di CDX, domani votate insieme Lega, Fi, e FdI e scrivete sul rigo della coalizione il vostro leader preferito come Presidente del Consiglio” gli scrive l’utente e lei lo zittisce con classe: “Non fa ridere, davvero crede che gli elettori italiani siano così disinformati? Vecchia storia di sinistra”.