Maglie loda Ramazzotti che si schiera con Pausini: "Cenni di rivolta anticonformista. Evviva!"

16 settembre 2022 a

a

a

Non si placa la polemica su Laura Pausini. Tutto nasce da quando la cantante, ospite di un programma televisivo spagnolo, si è rifiutata di intonare “Bella Ciao”. La cantante ha affermato di non essersi mai schierata politicamente in quasi 30 anni di carriera. È così che questa scelta ha scatenato una polemica. Il suo collega Eros Ramazzotti però si è schierato con lei. E la giornalista Maria Giovanna Maglie, con un tweet sul suo profilo, loda Ramazzotti.

Cenni di rivolta anticonformista Evviva! https://t.co/ZofI6GWJXM — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) September 16, 2022

"Cenni di rivolta anticonformista. Evviva!" scrive Maglie ricondividendo un tweet dell'attore e regista Edoardo Sylos Labini che aveva riportato la notizia del sostegno di Ramazzotti a Pausini commentando come questo sarebbe un primo passo nel mondo degli artisti per essere liberi. Un riferimento, neanche poco velato, al luogo comune secondo il quale gli artisti sono di sinistra. "Gli artisti iniziano a togliersi il paraocchi e a ragionare da esseri liberi. Grande @ramazzotti_eros che a Repubblica ha detto che la Pausini ha fatto bene a non cantare Bella Ciao. Bravo Eros: Più bella cosa non c’è!!" ha scritto il regista. Un pensiero condiviso da Maria Giovanna Maglie che esulta.