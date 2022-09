Mauro Icardi pubblica le chat con Wanda Nara: che tossica sei!

Francesco Fredella 26 settembre 2022 a

Uno contro l'altra. Di nuovo. Ed è crisi: Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati. Da tempo si parlava di rottura, che adesso è stata ufficializzata dalla Nara. Secondo rumors, lei avrebbe una relazione con un cantante argentino e, per i media stranieri, i due si sarebbero visti anche fuori dai contesti lavorativi.

Intanto, volano gli stracci e Maurito si è vendicato pubblicando screenshot di chat tra lui e l’ex su WhatsApp. La Nara, come si nota dai messaggi, ha fatto delle domande a Maurito: ”Ti sto chiamando, mi puoi rispondere? Dove sei? Con chi sei? Domani prendo un aereo per le foto in Uruguay". Lui ha perso la pazienza e ha detto: “Sono davvero solo e non vedo perché dovrei darti delle spiegazioni. Vuoi organizzarmi la vita anche da separato?” E poi Wanda ha continuato: “Perché sei un falso! Sia da sposato che da single. Non vuoi dirmi dove sei perché sei un furbo. Me ne vado a letto visto che non mi rispondi“. Lui: “Io bugiardo? Allora siamo uguali. Che tossica sei!".

"Maltrattamenti", la colf guida la rivolta contro Wanda Nara: corteo e polemiche

Sembra davvero finita. Per sempre. I due, che hanno animato il gossip negli ultimi anni, adesso sono ai ferri corti. L'ennesima lite che arriva nel giro di poco tempo sui social con Icardi sempre più propenso a vendicarsi nei confronti dell'ex. Guerra. Anche social.