Le colf scendono in piazza contro Wanda Nara. "Maltrattamenti", la moglie di Icardi nella bufera

È di nuovo nel mirino delle polemiche. Stiamo parlando di Wanda Nara, la moglie del calciatore Mauro Icardi. Questa volta la bufera è esplosa in Argentina perché è stata denunciata "per sfruttamento" dall’ex domestica della famiglia Icardi, Carmen Cisnero. L'ex domestica ha denunciato maltrattamenti, stipendi mai arrivati e addirittura schiavismo. La donna, finita addirittura in tv in Sud America, è riuscita a coinvolgere anche altre colf e domestiche a protestare contro Nara. “Stiamo organizzando una marcia contro la Nara, stiamo cercando altri sostenitori. Bisogna difendere la nostra professione”, ha dichiarato a Mitre Live Diana Carolina González, leader dell’associazione pro collaboratori domestici in Uruguay, che si è schierata dalla parte di Cinsero.

Ma Wanda Nara smentisce categoricamente le accuse assicurando di averla trattata come una della famiglia. L'ex domestica era già finita al centro delle attenzioni mediatiche in Argentina per il vocale in cui Wanda Nara rivelava un imminente divorzio da Mauro Icardi. Nell’audio incriminato, infatti, la show girl si rivolgeva proprio a Carmen Cinsero. “Sono davvero indignata da quello che ha fatto Wanda Nara, dal suo atteggiamento orribile. – ha dichiarato González nell’intervista a Mitre Live. La donna poi ha sottolineato come Carmen Cisnero avrebbe paura delle minacce: “Carmen ora ha paura delle minacce. A casa Icardi c’è molta violenza e sa anche di infedeltà di cui non vuole parlare apertamente” ha denunciato González.