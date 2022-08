Wanda Nara divorzia da Mauro Icardi? La confessione: “Non ce la faccio più”

04 agosto 2022 a

Wanda Nara e Mauro Icardi sono di nuovo in crisi e il divorzio sembra essere imminente. Il programma televisivo Los Angeles de la Mañana, che già lo scorso anno si era occupato della rottura, poi rientrata, tra il calciatore del Paris Saint-Germain e la showgirl, ha scodellato un audio che non ammette molti dubbi: “Sto organizzando un po' le cose per il divorzio perché non ce la faccio più e perché ho chiesto il divorzio”. Le parole sono rivolte da Wanda, che negli ultimi giorni sui social ha voluto mostrare il suo fisico al naturale lanciando messaggi sul body-positive, a Carmen, domestica della famiglia.

Il messaggio audio alla signora che lavora a casa Icardi è stato mandato in onda integralmente: “Carmen, sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da Mauro. Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a prenderti il biglietto e tutto il necessario”. Icardi, che sul proprio profilo aveva cambiato nelle ultime ore l’immagine di copertina, ha cercato di smentire i gossip circolati nel suo paese natale: “Non so chi mi fa più pena, se quello che si inventano cose sulla mia vita o se quelli che ci credono”. Il tutto corredato da una menzione della moglie Wanda e da un cuore. Chissà se anche stavolta i due faranno pace e si rimetteranno insieme smentendo i rumors di una crisi profonda e insanabile.