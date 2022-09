Amici22, Federica Gentile ascolta gli inediti in studio

Francesco Fredella 25 settembre 2022 a

Una gara a tre, uno riuscirà ad aggiudicarsi il premio: l’arrangiamento e la produzione del brano. Ad Amici di Maria De Filippi il talento resta al centro anche della seconda puntata, attesissima. “Cercate di votare per un pezzo radiofonico”, esordisce Rudy Zerbi parlando alla classe di Amici.

In studio c’è Federica Gentile (direttrice artistica di Radio Zeta), chiamata a dare un parere sui tre inediti. Che risponde a Zerbi così sul meccanismo dei voti: “Ma i ragazzi potrebbero aver votato per strategia”. Poi ascolta attentamente i brani dei tre allievi. Aron, 18 anni appena compiuti, canta per primo. “Ai casting aveva detto di aver scritto più di mille pezzi ma era un diario”, racconta la De Filippi. Aron presenta "Universale", il suo inedito. Poi tocca a LDG e Tommy. La gara finisce con un premio: la possibilitá che un brano dei tre possa essere prodotto. Palpitazioni e adrenalina. “Tra voi tre c’è uno che mi ha colpito (...). Sono curiosa di vedere come sarà arrangiato e prodotto il pezzo di Aron”, svela la Gentile. Nei prossimi giorni Aron conoscerà il suo produttore.