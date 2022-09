Elezioni 2022, Ghisleri rivela: "Ci saranno sorprese". La bomba della sondaggista

21 settembre 2022 a

"Ci saranno delle sorprese". È quanto sostiene la sondaggista Alessandra Ghisleri, ospite di Tagadà su La7, a quattro giorni dal voto del 25 settembre. Senza citare esplicitamente i sondaggi Ghisleri spiega quali sono gli incrementi e i decrementi dei partiti in campagna elettorale.





"Quello che abbiamo lasciato 15 giorni fa ha subito delle variazioni: in alcuni casi si tratta di incrementi in altri invece decrementi. Ci sono state delle buone spinte per alcuni partiti e un pochino meno buone per altri. Ci sono delle campagne elettorali molto più vicine al cittadino che lo coinvolgono di più, facendolo sognare in un momento così triste. I cittadini hanno bisogno di trovare dei punti di riferimento: ci sono delle persone che hanno delle difficoltà oggettive e nella continuità della loro situazione vogliono mantenere, o meglio non vogliono perdere, quello che sono riusciti ad ottenere. Ognuno di noi lotta per mantenere il proprio stato" spiega Ghisleri. "Poi ci sono delle difficoltà all'interno delle coalizioni perché i primi competitors sono proprio gli alleati, soprattutto se sei in odore di slancio, e quindi hai una forte spinta, hai dei competitors che vogliono far sentire la loro voce. Quindi spesso ci sono delle rivalità che non sempre giustificano coloro che non vincono ma come si dice tutti sul carro del vincitore..." dice la sondaggista che, concludendo, sottolinea la rilevanza del grande numero di indecisi.