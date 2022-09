L'aria che tira, Alessandra Ghisleri: così Conte si prende i voti di Letta. Autogol del Pd al Sud

16 settembre 2022 a

A L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7, va in scena l'ultimo tormentone elettorale, quel "gratuitamente" dispensato alle folle soprattutto del Sud dal leader del Movimento 5 Stelle. Una avverbio ripetuto nei vari comizi con una regolarità impressionante, tanto che Marcello Sorgi della Stampa lo accosta ai "democristiani di 20-30 anni fa", attacca l'editorialista: Oltre che gratuitamente, spudoratamente".

In collegamento c'è la sondaggista Alessandra Ghisleri, che con le elezioni alle porte non può più dispensare dati sull'orientamento di voto ai partiti, ma il suo punto fi vista fa capire meglio alcune dinamiche della campagna elettorale. "Conte cerca di prendere voti al centrosinistra e ci sta riuscendo, la competizione al Sud è molto stretta e le sue posizioni acchiappano voti" ad esempio sul Reddito di cittadinanza, spiega la direttrice di Euromedia Research.

Sul tavolo anche l'uscita del governatore pugliese Michele Emiliano, da sempre promotore del dialogo tra Pd e M5s. O votate per noi o per loro, basta che non vince Giorgia Meloni il succo dell'intervento dell'esponente dem. "Però questo va contro il principio di sostegno del Partito democratico - spiega Ghisleri - perché in regioni come la Puglia, la Campagna, la Calabri o la Sicilia, dove il Pd ha un buon humus, rischia di dare supporto a un contendente fuori dalla sua coalizione".