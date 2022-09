Totti e Ilary, il video della figlia Chanel è un caso. Stoccata sulla separazione?

20 settembre 2022 a

Un semplice video affidato a TikTok da Chanel Totti, figlia 15enne di Francesco Totti e Ilary Blasi alle prese con una dolorosa separazione, sta facendo rumore perché letto da molti come una vera e propria frecciata social ai genitori. I quali nelle ultime settimane hanno alzato il livello dei loro contrasti con accuse e avvertimenti finiti sui giornali. La ragazza ha postato un video in cui appare in primo piano con in sottofondo la canzone "Mi son fatto l’amante", del cantante neomelodico Natale Galletta.

“Hai fatto sempre le cose sbagliate, facessi mai una cosa che mi fa piacere, e io come uno scemo ti ho sempre voluta” sono alcuni dei versi contenuti nel brano con il cantante che intona: “Mi sono fatto l’amante, una bionda attraente”. E ancora: “Mi dispiace per te ma è finita tra noi e sei stata tu a volere così”, “ormai mi sono stancato, ti lascio stasera, ti ho dato troppo tempo per farti capire che io malgrado tutto ti volevo con me”.

La clip pubblicata sulla piattaforma più usata dai giovanissimi ha scatenato le teorie degli utenti. Molti vedono nel video di Chanel Totti una vera e propria stoccata ai propri genitori dopo la separazione, mentre altri respingono questa lettura vedendo nel filmato semplicemente il momento spensierato di un'adolescente.