La prima uscita di Ilary Blasi dopo le bordate di Francesco Totti è con... Noemi

13 settembre 2022 a

a

a

Prima uscita "ufficiale" per Ilary Blasi dopo l'intervista durissima di Francesco Totti, che l'ha accusata di tradimenti e di avergli sottratto dei Rolex. La showgirl, vestina in pantaloni e blusa nera, cattura l’attenzione di tutti al teatro di piazza Beniamino Gigli, dove ha seguito la “Serata Preljocaj” di danza. Protagonisti l'etoile palermitana Eleonora Abbagnato, moglie di Federico Balzaretti ex compagno di squadra alla Roma di Totti, e l’ospite Friedemann Vogel.

"Tiro fuori le foto" Corona e la vendetta clamorosa con Ilary

Tanta la curiosità per la Blasi, arrivata in compagnia dell'amica Noemi Bonomo che, ironia della sorte, ha lo stesso nome (e le iniziali del cognome) della nuova fiamma di Totti, Noemi Bocchi. Non solo, perché la Noemi amica di Ilary è anche la compagna di uno dei migliori amici di Totti, il personal trainer Fabrizio Iacorossi.

L'amico Alex Nuccetelli: Totti rinato con Noemi. Poi il consiglio a Ilary

Ilary si accomoda nel teatro e - come racconta Il Messaggero - non risponde a nessuna domanda. Tra gli altri spettatori vip ci sono Laura Mattarella, in nero, accolta dal sovrintendente Francesco Giambrone. Poi l’ambasciatore francese Christian Masset, con la consorte Helene, il vice sindaco di Roma Silvia Scozzese, Federica Cerasi, Maddalena Letta con la nipote Paola e gli attori Raffaella Bergè e Gabriele Rossi. Scambio di saluti tra Marisela Federici, la cantante Alma Manera, la soprintendente speciale Daniela Porro, il professor Giulio Maira. In bianco e nero la coppia d’oro formata da Rossella Brescia e Luciano Cannito. Brilla Gaia Straccamore, étoile del Costanzi. Ci sono Elio e Piera Abbagnato, genitori della star, e Paolo e Rachele Regini, marito e figlia di Maria Grazia Chiuri, che firma gli oltre cento costumi di scena.

Applausi scroscianti alla fine della rappresentazione. Nei camerini, Abbagnato riceve i complimenti della Blasi. Poi foto ricordo. Insieme a Noemi.