Sergio Mattarella, Chiara Ferragni e Fedez insieme. La foto fa infuriare Maria Giovanna Maglie

12 settembre 2022 a

a

a

L'appuntamento del Gp di Monza, in occasione del centenario dell’autodromo, ha catalizzato l'attenzione di tutti. Tra le personalità presenti all'autodromo anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E tra i tanti vip anche Chiara Ferragni e Fedez che non hanno perso occasione per farsi scattare una foto con il Presidente e postarla sui social. La foto non è sfuggita a Maria Giovanna Maglie che, infuriata, ha scritto un tweet al veleno.



Non siamo alla frutta, abbiamo preso il caffè e siamo al conto, salato. pic.twitter.com/0HaMznzLA8 — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) September 11, 2022

Ripostando la foto che ritrae il presidente Mattarella insieme ai Ferragnez la giornalista ha commentato "Non siamo alla frutta, abbiamo preso il caffè e siamo al conto, salato". Una critica verso l'influencer e il rapper già finiti nel mirino della Maglie in passato. La polemica rìguardava la denuncia fatta sui social dall'influencer riguardo la difficoltà della nonna di Fedez per fare il vaccino. In quell'occasione la Maglie aveva accusato la Ferragni di avere la depressione post partum, motivo che avrebbe spinto l'influencer a fare questo tipo di denuncia politica. “Ribadisco il concetto, rivendico la battuta che i fan di sinistra della Ferragni pensano sia loro privilegio. L’omessa segnalazione del Comune di residenza nella compilazione dell’adesione è stato l’unico problema della nonna di Fedez. Il resto è propaganda”, ha scritto Maglie in un tweet precedente spigando così il motivo della sua dichiarazione.