Regina Elisabetta, Maglie svela il suo "grande errore politico" con lady Diana

08 settembre 2022 a

a

a

La morte della Regina Elisabetta ha monopolizzato tutti i dibattiti in tv. Anche nel salotto di Dritto e Rovescio si inizia da qui. Tra i ricordi le testimonianze e i giudizi sulla Regina e il suo regno spicca quello della giornalista Maria Giovanna Maglie che, come sempre, offre il suo punto di vista arguto e tagliente conquistando un grande applauso del pubblico.

“Mattarella si rassegni”. Maglie durissima con il Quirinale: i piani contro il centrodestra

"Il matrimonio tra Carlo e Diana è stato un grande errore politico della monarchia inglese che ha ragionato in una maniera 'vecchia' e pensando troppo a come Diana sarebbe diventata regina" afferma Maglie. "Ma la cosa che più mi colpisce è che la Gran Bretagna è un Paese che si permette una grande monarchia, e ditemi quali altre monarchie ci ricordiamo come importanti. Norvegia, Svezia, Belgio e persino in Spagna, sì, ci ricordiamo tutti i politici e le signore se sono eleganti o se si sono sposate con il personal trainer. Ma questa è l'ultima grande monarchia e grazie alla Regina Elisabetta, Carlo farà bene perché appartiene ancora alla vecchia guardia. Ma quello che mi piace più dell'Inghilterra, e che a partire non da questa Elisabetta, ma da Elisabetta I, a continuare con Vittoria poi con lei e poi con la Thatcher e con la May e ora con la nuova premier dimostra come l'Inghilterra sia un paese in cui le donne sono libere di diventare grandi, importanti, libere di sbagliare ed essere giudicate come degli uomini. In questo l'Inghilterra ci dà una grande e straordinaria lezione, mentre noi siamo qui ancora a ragionare sulla Meloni premier, sul fascismo" conclude maglie conquistandosi un grandissimo applauso in studio.