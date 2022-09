L'Aria che Tira, Roberto Castelli sugli Usa: ingerenze sulle elezioni italiane

16 settembre 2022 a

Nel giorno dell'audizione del sottosegretario Franco Gabrielli al Copasir, il caso dei fondi russi ai partiti politici europei tiene banco anche durante la puntata de L'Aria che Tira in onda su La7. In collegament c'è l'ex ministro della Giustizia, il leghista ;Roberto Castelli che accusa gli Stati Uniti di tentativi di ingerenze nelle elezioni politiche italiane.

"C'è un ballon d'essai misterioso lanciato dagli Usa - dichiara Roberto Castelli nel corso della trasmissione su La7 - ma tutti accusano subito la Lega di essere coloro i quali hanno ricevuto i soldi. Ma se non è questa un'ingerenza nelle elezioni politiche italiane che cos'è? Gli Usa intervengono pesantemente nelle nostre elezioni e nessuno dice niente. Dall'altra parte abbiamo le ombre russe sul voto mai provate da nulla sulle quali si sta creando tutto questo. Ma qui siamo nel regime di George Orwell. Noi italiani abbiamo perso la guerra e siamo a sovranità limitata. Qui non si muove foglia che gli Usa non vogliano. Evidentemente gli Usa non amano che la Lega torni al governo e quindi intervengono anche in questa maniera abbastanza sguaiata. Chiunque abbia gli occhi per vedere capisce che questa è una patente, manifesta interferenza nelle elezioni dell'Italia".