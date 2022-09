L'Aria che Tira, Matteo Renzi senza pietà su Enrico Letta: “Fa campagna per Meloni, lavora per farla vincere”

15 settembre 2022 a

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è ospite in studio della puntata del 15 settembre de L’Aria che Tira, talk show mattutino di La7, e risponde alle domande di Myrta Merlino. “Letta e Meloni vanno abbastanza d’accordo, il duello in tv è stata una rimpatriata tra vecchi amici. Nella coalizione di destra il problema di Salvini è attaccare Meloni, ieri l’ha fatto qui da me” sottolinea la giornalista napoletana, che riceve i complimenti da Renzi: “Uno scoop, brava. Se fanno così su La7 si immagini che possono fare a Palazzo Chigi se vincono. Si è visto l’anticipo dei litigi dei prossimi anni”.

Poi il discorso torna su Letta: “Io e Calenda siamo due piccioncini, quando c'è l'amore c'è tutto. Noi attacchiamo la Meloni, quello che sta facendo la campagna elettorale per la Meloni è il Pd. Letta ha questo rapporto di grande amicizia con Meloni e, dall’aumento delle tasse all’abbracciare il reddito di cittadinanza, sta lavorando a tempo pieno per lei. Un voto al Pd è utile alla Meloni se Letta continua con questi argomenti. Non dirò mai fascista e distruttrice. La Meloni - aggiunge Renzi - ha una visione della politica economica di questo Paese che non funziona, lo dimostra la sua esperienza da ministro e lo dimostra il suo sovranismo. Meloni attenta al portafoglio degli italiani. È in ballo il futuro dell’Italia”.