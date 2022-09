Stoccata di Emma Bonino a Myrta Merlino. "Dopo tanti anni..." gelo a L'aria che tira

16 settembre 2022 a

a

a

Emma Bonino torna ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira dopo un lungo periodo di tempo, tanto che la senatrice, volto e anima di +Europa alle elezioni del 25settembre, riserva una vera e propria stoccata alla conduttrice de L'aria che tira, su La7. La quale dal canto sui l'accoglie quasi mettendo le mani avanti: "Vedo che si è collegata con noi Emma Bonino, buongiorno e ben trovata Emma. È un bel po' che non ci vediamo" afferma Merlino.

Harakiri dem al sud. Bomba di Ghisleri: così Conte si prende i voti di Letta

"È quasi un'emozione essere qua dopo tanti anni, ma non è stata una mia scelta" è la frecciata di Bonino che coglie nel segno: "È un rimprovero di Emma a me, e me lo prendo... - spiega ai telespettatori Merlino - "Ora cerchiamo di ritrovarci", conclude rivolta all'ospite.

“Lavora per la sua vittoria”. Renzi senza pietà su Letta: fa la campagna di Meloni

Dopo gli imbarazzi iniziali l'intervista entra nel vivo. "Gli atteggiamenti" di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, "soprattutto in Europa, mi preoccupano ma non mi sorprendono" dice l'ex radicale, "o si sta con chi ama Orban, Putin e Trump, o si sta con le democrazie occidentali". Bonino chiede il voto degli italiani "per dare un segnale chiaro che l’Europa è il nostro destino, l’unico possibile. Il mio appello più accurato è agli elettori: assumetevi le vostre responsabilità perché sarete voi a decidere chi siederà in Parlamento e il vuoto non esiste. Se non lo fate voi, qualcuno lo farà per voi".

Chi andrà in Parlamento? Lo dice l'algoritmo: dentro o fuori, tutti i nomi

Sulle polemiche per la rottura con Carlo Calenda, che ha mollato la coalizione con il Pd per fondare il Terzo polo con Matteo Renzi, Bonino sbotta e non ne vuole più sentirne parlare: "Mi sono stufata, sono ancora incredula politicamente ma mi sono messa un cerotto e sono andata avanti. Per me oggi l'avversario vero non è lui ma le politiche sbandierate dalle alleanze di destra".