Il Principe Harry compie 38 anni, la triste coincidenza nei funerali di Elisabetta e Lady Diana

15 settembre 2022 a

a

a

Il principe Harry compie oggi 38 anni, un compleanno segnato dal lutto per Elisabetta II, morta giovedì scorso a Balmoral. Non è la prima volta che il compleanno del principe cade all’indomani di un evento luttuoso: anche nel 1997, il suo tredicesimo compleanno fu segnato dalla morte, appena due settimane prima, della madre, lady Diana, nell’incidente a Parigi. Lo ha ricordato un'ex "royal watcher" della Bbc, parlando per Ok!: «Sarà un altro compleanno incredibilmente triste per Harry, che gli riporterà in mente sicuramente i ricordi di 25 anni fa, quando compì 13 anni un paio di settimane dopo la morte di sua madre. Sono sicura che trascorrerà la giornata molto, molto tranquillamente», ha osservato Jennie Bond.

Nei giorni scorsi si era ipotizzato che Meghan e Harry, che quando hanno lasciato la California non avevano preventivato un soggiorno in Europa così protratto, avrebbero fatto arrivare a Londra i figli, Archie e Lilibet, accompagnati dalla madre di lei, Doria; ma per ora non risulta che i due bambini siano giunti nel Regno Unito. «Il compleanno di Harry probabilmente farà emergere il dolore per la morte di sua madre. Lo farà ripensare alle cose che avrebbe potuto desiderare di fare con sua nonna, comprese alcune delle posizioni che lui e Meghan hanno preso», ha aggiunto un altro commentatore, Eric Schiffer, al Daily Star.

x 1 / 8

Nel frattempo, c’è chi ha scritto che Harry sarebbe «ossessionato» dal fatto di aver «rifiutato» un invito della regina poco prima che morisse. Il duca di Sussex rimane nel Regno Unito con la moglie Meghan prima del funerale di Stato della nonna lunedì prossimo. Non è chiaro se per il principe - che ha avuto un momento di visibile commozione nella camera ardente allestita alla Great Hall del Palazzo di Westminster - sia stato organizzato un ritrovo per festeggiare il compleanno con alcuni membri della Famiglia. Sembra, però, improbabile perché il fratello, con la moglie Kate, è andato nel Norfolk, al castello di Sandringham, a vedere i tributi floreali per la regina; e il re Carlo III si è preso una pausa e trascorrerà la giornata nella sua casa nel Gloucestershire, Highgrove, per una giornata di riflessione.