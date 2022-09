Guai per re Carlo, Harry stoppa il libro-bomba ma rivuole divisa e titoli militari

13 settembre 2022 a

La Regina Elisabetta II nella sua lunga vita si è trovata a gestire colpi potenzialmente letali alla Corona britannica, dalla morte di Lady Diana alla fuoriuscita di Harrry e Meghan Markle dalla famiglia reale. Ma la sovrana è sempre riuscita in qualche modo a minimizzare i danni. Il figlio Re Carlo dovrà ora gestire un equilibrio delicatissimo.

A partire dalle pretese del principe Harry, che non ha mai fatto mistero della sua "delusione per essere stato privato dei titoli militari quando decise di lasciare i suoi incarichi reali e la Gran Bretagna", scrive la Stampa che ricorda come ora spetterà al nuovo re "ridistribuire i compiti ai membri della famiglia". Il fatto è che Harry non da più parte dei working members della famiglia, ma ha in mano carte che possono fargli vincere la partita.

Innanzitutto la passerella con Meghan, il fratello William e sua moglie Kate Middleton dell'altro giorno è stata frutto di una "lunga trattativa. Sarebbe stato Carlo a sollecitare William, a spingere perché i due fratelli trovassero un modo per, almeno, parlarsi di nuovo". In cambio, Harry dovrebbe decidere di non pubblicare il libro di rivelazioni sulla famiglia. Per il contenuto del volume, sarebbe "un punto di non ritorno", un "affronto" a Carlo e a William ma una "minaccia" per la stessa istituzione monarchica. Mentre Meghan spinge per allontanarsi sempre di più dalla Corona, il marito sembra combattuto. Secondo le indiscrezioni, Harry potrebbe tornare "a mezzo servizio" ma solo con divisa e mostrine che si è guadagnato sul campo, affermano i ben informati.