L'Aria che Tira, Matteo Renzi attacca Luigi Di Maio: tra poco non sarà più ministro

Non si placano le polemiche sul video diventato virale sul web che ritrae il nostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intento a fare il volo dell'angelo sorretto dai camerieri del ristorante Nennella a Napoli. Dopo gli sfottò di mezzo mondo, compreso Matteo Salvini, è ora la volta di Matteo Renzi che ne ha parlato durante la puntata de L'Aria che Tira andata in onda su La7 giovedì 15 settembre.

#lariachetira @MatteoRenzi: "C'è questo quadro internazionale, c'è una guerra in Ucraina e il Ministro degli Esteri ci offre questa immagine, non è seria. Comunque tanto tra un mese non lo sarà più, andiamo al futuro, io ci sono" https://t.co/JghGgiwCuu — La7 (@La7tv) September 15, 2022

Il segretario di Italia Viva ha affrontato l'argomento mettendo in risalto l'inadeguatezza di Di Maio alla carica che ricopre da tre anni. "Ci vorrebbe una seria e sana politica estera - ha detto Renzi durante la trasmissione condotta da Myrta Merlino - Ho visto Di Maio che era lì che volava in una trattoria napoletana. Se si abitua a volare senza aereo di Stato va bene. Così torna ai vecchi tempi. In ogni caso non è un immagine seria: c'è tutto questo quadro internazionale, c'è la guerra in Ucraina e lui è lì che vola...Sono tre anni che sbaglia a fare il ministro degli Esteri ma tanto tra un mese non lo sarà più".