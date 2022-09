Tagadà, Luigi Di Maio fa il volo dell'angelo: ecco chi mi ha spinto

14 settembre 2022 a

a

a

Luigi Di Maio come "Dirty Dancing". Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri è stato "pizzicato" a fare il volo dell'angelo all'interno del ristorante "Nennella" a Napoli. Il video ha fatto il giro del web ed è diventato presto virale. Ma chi ha spinto Di Maio a fare un simile gesto atletico? Se n'è parlato durante la puntata di Tagadà in onda mercoledì 14 settembre su La7. Di Maio ha svelato tutto. Ecco il suo racconto a Tiziana Panella su come ha deciso di imitare Patrick Swayze e Jennifer Grey.

Davanti alle telecamere Luigi Di Maio ha raccontato: "Credo che conosciate tutti il posto. Si tratta del ristorante Nennella che ha uno staff di persone che coinvolge". Insomma a farlo volare sono stati proprio i camerieri del posto.