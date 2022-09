Vittorio Sgarbi, sabotaggio clamoroso: chi diventa su Twitter. Hackerato il profilo

Luca De Lellis 12 settembre 2022 a

a

a

Quella tra Vittorio Sgarbi ed Elon Musk, il multimilionario proprietario di Tesla, è sempre stata un’associazione strana. Il “rapporto” è nato quando nel maggio del 2020, in pieno lockdown, l’imprenditore diede ragione al discorso del critico d’arte in Parlamento sui numeri gonfiati del contagio da Covid-19. Ora la saga si impreziosisce di un ulteriore tassello. Infatti, nella serata di domenica 11 settembre, l’account Twitter di Sgarbi ha subito una operazione di defacing. Tradotto: l’hackeraggio di un profilo social.

Il parlamentare, nuovamente candidato alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, ha subito una trasformazione sostanziale del suo profilo. Colui o coloro che si sono divertiti ad hackerare il suo profilo, oltre a modificare il nome in Elon Musk, ha pensato bene di pubblicare anche una sfilza infinita di tweet in inglese, in risposta proprio ai tweet del fondatore di Tesla. Le cause rimangono ancora sconosciute, nonostante una pista potrebbe essere portata dal tweet attualmente fissato in timeline da Sgarbi e pubblicato l’11 marzo scorso: “Ciao Elon, tu hai lanciato i tuoi satelliti nello spazio, io ci vorrei mandare le mie capre per portare l’arte anche lì. Può dargli un passaggio? Nell’attesa di vederti, see you soon”.

Ora l’allarme sull’account Twitter del politico sembra apparentemente rientrato. Questa mattina la situazione è tornata abbastanza normale, con il profilo che ha acquisito nuovamente il vecchio nome. L’unica cosa che ancora manca è l’immagine del profilo per capire se ormai l’account diventerà il secondo profilo (non ufficiale) di Elon Musk, o tornerà ad appartenere a Vittorio Sgarbi.