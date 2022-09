Morte Regina Elisabetta, Vittorio Sgarbi zittisce Gassman: "Tu perché sei famoso"

10 settembre 2022 a

a

a

"Parola di un giovane fenomeno, famoso solo per essere…". Vittorio Sgarbi non perdona Alessandro Gassman per la frase sulla Regina Elisabetta e, mentre l'attore viene travolto dalle polemiche per l'infelice tweet "È morta un'anziana signora. Mi dispiace”, il sindaco e critico d'arte picchia durissimo.

In un lungo post sui profili social Sgarbi lo umilia: "Sei famoso solo perché figlio di un grande attore, il figlio di un uomo che è stato un grande attore oltre che un amabile anziano signore'" scrive sarcastico. E ancora: "Per rispettare Elisabetta d’Inghilterra non occorre essere monarchici. Gasmann ignora che la Corea del Nord, come Cuba, è una Repubblica.In Inghilterra c’è la democrazia; in Corea e a Cuba la dittatura!".

Un post quello dell'attore che ha scatenato un diluvio di commenti perché il popolo del web non ha gradito l'esternazione. C'è chi ha accusato l’attore di voler solo andare controcorrente: “A volte, si vuol essere per forza alternativi. Si può anche non dir niente, a volte…” lo hanno redarguito.