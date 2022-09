L'Aria Che Tira, Vittorio Sgarbi contro la guerra: "Ecco quanto costa agli italiani". La cifra choc

09 settembre 2022 a

"Bisogna limitare le spese di guerra". Vittorio Sgarbi in collegamento con L'Aria Che Tira, venerdì 9 settembre, lo dice chiaramente che il conflitto in Ucraina sta devastando i conti economici dell'Italia. "Una guerra senza senso - spiega - "Dobbiamo dare il segnale di essere con l'Ucraina ma non contro di noi e mettendo danari per armi. Diamo soccorso, diamo aiuto, diamo edilizia, diamo alimenti, non quello che serve per distruggere. La guerra è contro la civiltà, 24 miliardi dati per le armi sono una follia". E ancora: "La fabbrica delle armi non è quello che io voglio, voglio la fabbrica della bellezza e della civiltà e le città in piedi e non distrutte" dice Sgarbi alzando la voce e agitando le mani.