Controcorrente, Maria Giovanna Maglie svela il successo della campagna del centrodestra: "Il segreto di Berlusconi"

Maria Giovanna Maglie analizza in maniera dettagliata la campagna elettorale del centrodestra. "Hanno fatto un accordo preciso, e pur avendo visioni differenti hanno deciso di non litigare. poi ognuno fa la propria campagna" spiega Maglie. L'opinionista ha poi lanciato un apprezzamento a Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, che secondo Maglie "è straordinariamente in forma. Io vorrei sapere il segreto, ma non me lo dirà mai" chiosa.



In particolare @mgmaglie trova molto in forma quella di Berlusconi #Controcorrente pic.twitter.com/B2uukiBVwt — Controcorrente (@Controcorrentv) September 6, 2022

"La campagna elettorale di Silvio Berlusconi è quella di un padre nobile che parla al ceto medio del Paese impoverito e dice cose di incredibile buonsenso come questa cosa che non ha capito bene nessuno: se vieni assolto in primo grado è inutile andare avanti in appello. Nel resto del mondo civile e anche secondo la common low inglese è così: l'appello si fa se sei stato condannato per verificare se tutte le garanzie dell'imputato sono state rispettate. Queste è stato il contributo di Berlusconi in campagna elettorale che è stato di altissimo livello" spiega Maglie che poi passa ad analizzare la campagna elettorale della leader di Fratelli d'Italia lanciandosi in uno sciolglingua. "Giorgia Meloni invece cerca di rassicurare, ma fossi in lei mi rassicurerei sulla rassicurazione, perchè tanto quelli che doveva rassicurare sono stati già rassicurati e gli altri, qualche salottino di New York, Bruxelles e Londra sono d'accordo con Letta e usano il tutto per la campagna" precisa Maglie che poi passa alla Lega spiegando come Matteo Salvini è il leader che introduce elementi riferendosi alle sanzioni contro la Russia. Il leader della Lega chiede giustamnete quali siano gli effetti di queste sanzioni per l'Italia affermando che dovrebbero fermarsi davanti alla fame e al freddo degli italiani.