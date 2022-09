Francesco Totti, la dura accusa a Ilary Blasi: "Cassette svuotate, ha portato via i miei Rolex"

11 settembre 2022 a

Nell'intervista-fiume in cui Francesco Totti rompe il silenzio e dice la sua sulla dolorosa separazione da Ilary Blasi dopo 20 anni di matrimonio, spunta una grave accusa nei confronti della ex. Dopo aver spiegato di non essere stato lui a tradire per primo nella coppia, adducendo come prova alcuni messaggi visti nel telefono di Ilary a sua insaputa, Totti ha parlato della relazione con Noemi Bocchi e descritto un clima gelido tra lui e la madre dei suoi figli.

L'ex capitano della Roma ha scelto la celebre matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace per affiancare il suo avvocato storico, Antonio Conte: "Cercavo un accordo. Non volevo finire in tribunale. Così ho proposto: pensiamo prima ai figli, lasciamo la casa a loro, e noi ci alterniamo, facciamo tre giorni per ciascuno. Non volevo vedere i ragazzi con la valigia in mano, tra l'Eur e Roma Nord. Ma Ilary ha detto no. Allora le ho proposto di dividere la casa, in fondo è grande. Oppure di prenderne una tutta per lei. Niente da fare: in casa vuole restare soltanto lei, e basta. Poi non ci siamo più parlati, perché è partita con la sorella per la Tanzania. Una vacanza pagata da me", dice Totti ad Aldo Cazzullo nell'intervista pubblicata dal Corriere della sera domenica 11 settembre.

Il riferimento ai soldi scoperchia un altro pentolone. Blasi "con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole", dice l'ex calciatore, "ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo... Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto". Totti non perde la proverbiale ironia: "Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio", è la battuta.

Totti accusa anche la ex di averlo "fatto seguire da un investigatore privato" mentre persone "vicinissime" aIlary gli avrebbero " messo le cimici in macchina, e il gps per sapere dove andavo". "Temo che con Ilary finirà in tribunale" conclude amaro Totti, "spero ancora che si possa trovare un accordo e chiudere qui questa storia. Di sicuro, io adesso mi taccio".