Francesco Totti rompe il silenzio su Ilary Blasi: "Non ho tradito io per primo". Gli sms spiati, la storia con Noemi Bocchi

11 settembre 2022 a

a

a

Francesco Totti parla per la prima volta della rottura con Ilary Blasi in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo. "Non sono stato io il primo a tradire", afferma l'ex capitano della Roma che parla anche della sua relazione con Noemi Bocchi. Per la leggenda giallorossa non si tratta di gossip ma "carne e sangue": "Avevo detto che non avrei parlato e non l'ho fatto. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta", sbotta Totti che vuole chiarire un punto su tutti La "sciocchezza" più .grande è "che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento (...). Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo" dice Totti che promette di tornare a tacere, qualunque cosa Ilary Blasi replicherà. Dopo una serie di alti e bassi nella coppia "la crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell'anno scorso".

“La verità dietro il divorzio”. Noemi Bocchi è stufa ed esce alla scoperto su Totti

A ottobre 2021 era morto di Covid il padre di Totti, e lui stesso aveva rischiato di finire in ospedale per il virus: "È stato un periodo tremendo. Per fortuna c'erano i figli. Finalmente ho potuto stare più tempo con Cristian, Chanel e Isabel. Mia moglie invece, quando avevo più bisogno di lei, non c'è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L'ultimo anno è stato duro. Non c'era più dialogo, non c'era più niente", spiega l'ex calciatore nell'intervista fiume pubblicata sul Corriere della sera che ammette di aver commesso anche lui degli errori, di non aver dedicato alla moglie le dovute attenzioni.

La foto che fa scalpore: Ilary Blasi sorprende tutti e resta senza veli - GUARDA

La relazione con Noemi Bocchi sarebbe iniziata a Capodanno, e solo dopo che Totti avesse scoperto l'infedeltà di Ilary. Insomma, la famosa foto allo stadio Olimpico è stata un caso, i due erano solo amici, spiega Totti: "Le pare che mi porto l'amante all'Olimpico?".

Il racconto entra nel vivo della rottura con Ilary. "Ripeto: non sono stato io a tradire per primo". "A settembre dell'anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno", spiega Totti, "Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi". L'ex calciatore ammette di aver "guardato il cellulare" della moglie, per la prima volta in vent'anni, "e ho visto che c'era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro", ossia " la parrucchiera di Ilary, la sua amica".

Totti non dice chi sia l'uomo in questione, dice solo che appartiene a un "mondo lontanissimo" dal suo, e afferma che quanto visto sul telefono della moglie sia un segnali inequivocabile. "Vediamoci in hotel; no, è più prudente da me".

"Francesco cala l'asso". Chi ha scelto Totti per la separazione da Ilary Blasi

Dopo la scoperta per Totti si apre un periodo buio: "C'erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un'altra persona. Ne sono uscito grazie a Noemi". "Prima ci frequentavamo come amici. Poi, dopo Capodanno, è diventata una storia", spiega. L'uscita della foto dello stadio pubblicata da Dagospia a febbraio ma relativa a dicembre fa deflagrare la situazione: Ilary gliene ha chiesto conto, "io ho negato. All'inizio non ho detto la verità, né a lei né ai figli; com'era inevitabile che fosse, visto che speravo ancora di salvare tutto. Ma a quel punto mi sono tolto un peso, e ho domandato a Ilary di quest'altro uomo. Anche lei sulle prime ha negato. Diceva di non averlo mai incontrato. Poi ha capito che sapevo, e mi ha raccontato che con quel tipo si erano visti solo per prendere un caffè. Abbiamo avuto un confronto a tre anche con Alessia, ed entrambe hanno negato. In realtà so che si erano conosciuti già nel marzo del 2021. E che lei ha frequentato lui e altri uomini un po' troppo da vicino. Prima che nascesse la mia storia con Noemi".

Francesco Totti e Ilary Blasi tornano a vivere insieme all'Eur

La coppia ha poi cercato di salvare le apparenze, invano, e si è arrivati ai due comunicati separati per annunciare la rottura. Ora ci sono in mezzo gli avvocati. Un'intesa non sembra alle porte e il clima sembra molto teso. Blasi "con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole", accusa Totti che parla di "Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo. Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto".