Lo sfogo di Noemi Bocchi: tutta la verità sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

28 agosto 2022 a

Noemi Bocchi vuole ufficializzare la sua relazione con Francesco Totti e porre fine a tutte le speculazioni di gossip che si sono rincorse nelle ultime settimane. La romana è stanca delle tante voci e, tramite alcuni amici, si è sfogata al settimanale DiPiù riguardo alla separazione tra l’ex capitano e leggenda della Roma e Ilary Blasi: “Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione - dicono gli amici di Bocchi - non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante”.

“Se per la designer floreale le cose si stanno facendo serie, dall’altra parte l’idolo di Roma pare voler aspettare la separazione definitiva prima di ufficializzare la relazione. In realtà non sembrerebbe mancare troppo tempo, visto che la ex coppia più famosa d’Italia avrebbe già fissato l’incontro in tribunale” segnala ancora il Corriere della Sera, che ricorda anche lo striscione dei tifosi della Lazio dedicato a Blasi nel corso della sfida di campionato con l’Inter.