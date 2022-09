Guido Crosetto contro il 'fango' su Meloni a Piazzapulita: "Alimenta rabbia per ottenere violenza?"

09 settembre 2022 a

Guido Crosetto contro Piazzapulita. Dopo il tweet pubblicato dal co-fondatore di Fratelli d'Italia che ha reso pubblico un messaggio a lui inviato da una giornalista autorevole di sinistra sconvolta per l'"ignobile" trattamento riservato a Giorgia Meloni nella trasmissione Di Martedì su La7, nel mirino di Crosetto finisce la trasmissione di Corrado Formigli, tornata in onda ieri sera dopo la pausa estiva. L'imprenditore parla di nuovi record mondiali di faziosità e pregiudizio e si chiede se dietro agli attacchi ci sia l'obiettivo di alimentare la rabbia e la violenza contro la leader di Fratelli d'Italia.

Molta gente guarda @PiazzapulitaLA7 per vedere quali nuovi traguardi di faziosità e pregiudizio riesce a raggiungere e non rimane delusa perché puntata dopo puntata, segna nuovi record mondiali.

Qual è l’obiettivo?

Alimentare la rabbia per ottenere violenza contro Giorgia Meloni? — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) September 8, 2022

Un attacco a volto scoperto, con tanto di tag alla trasmissione.