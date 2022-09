Selvaggia Lucarelli attacca Chiara Ferragni per il video col figlio Leone. Il post incriminato

Valentina Bertoli 07 settembre 2022 a

L’influencer Chiara Ferragni torna a navigare in acque mosse. L’opinionista Selvaggia Lucarelli scatena l’ennesimo tsunami di polemiche: “I figli sempre spiati dalle telecamere e strumento di meta-consenso”. Ad istigare la staffilata della giornalista è un video, pubblicato dall’imprenditrice digitale, che coglie un momento di intimità tra madre e figlio. Ferragni pubblica una ripresa delle telecamere di sicurezza in cui il piccolo Leone le dichiara il suo affetto: “Tu sei un fiore di mamma”. Le critiche non tardano ad arrivare: Lucarelli fa la morale all’influencer e bersaglia l’uso dei bambini sui social network.

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Selvaggia Lucarelli, celebre giornalista ed opinionista della tv, prima di avviare il suo rinnovato impegno nel ruolo di giudice a ‘Ballando con le stelle’, torna al centro dell’attenzione per commenti sferzanti contro Chiara Ferragni. Che tra la scrittrice e l’imprenditrice digitale non corresse buon sangue, si era capito da tempo. Tuttavia, la scelta dell’influencer di esporre ripetutamente i figli sui social non fa che alimentare il disappunto della scrittrice. Questa volta a suscitare un putiferio è un video, di per sé tenerissimo, in cui il bambino Leone confessa alla madre tutta la sua stima. “Sei un fiore di mamma”, dice il piccolo e butta le braccia al collo dell’imprenditrice. Ciò che ha scosso l’opinione pubblica, e non solo, è il fatto che il video sia un frammento estrapolato dalle riprese delle telecamere di sicurezza.

Già in precedenza attenta ad osservare e punzecchiare le mosse social di Chiara Ferragni, Lucarelli ci va giù pesante ed alza la posta in gioco: “In questi giorni si sta parlando molto di un video che Chiara Ferragni ha postato sulla sua pagina. Una ripresa delle telecamere di sicurezza nella camera di suo figlio Leone. Il bambino dice cose tenere e lei sembra felice di quel momento di intimità. Invece, quel momento stava per diventare uno spezzone di Paranormal activity. La Ferragni deve aver pensato che fosse un peccato perdere quel contenuto”. Poi inchioda le responsabilità dell’influencer e scrive sui suoi profili social: “Poi che fa? Va a recuperare le registrazioni, le scarica, taglia il pezzo e lo carica sui social, perché tutti sappiano cosa le ha detto il figlio. Vuole l’approvazione nell’approvazione, il figlio che le dica che è una buona madre e che tutti sentano così da dire che è una buona madre. Il figlio diventa strumento di meta-consenso”. A chiudere il post è un’amara considerazione: “Figli sempre spiati da telefoni, telecamere di serie tv, social, telecamere di sorveglianza, trasformati in personaggi prima di scoprire se lo vogliano veramente. Questo mondo distopico ha seriamente fatto perdere lucidità, è disturbante. Ed è ancora più disturbante che milioni di persone assistano senza pensarci su”.