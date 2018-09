Selvaggia Lucarelli spietata contro i Ferragnez. Ma Fedez si vendica

Selvaggia Lucarelli graffia spietata le nozze dell’anno, quelle di Chiara Ferragni e Fedez. Considerazioni sull’evento che hanno scatenato gli hater, scomodato il rapper e fatto uscire dal letargo Luigi Favoloso che ha segnato un incredibile autogol. Nell’articolo per “Il Fatto Quotidiano”, la Lucarelli ha analizzato “i momenti salienti” del matrimonio di Noto e ha osservato: “Del resto, che la Ferragni sia un genio della comunicazione non si discute. Lei decide, Fedez esegue. Fedez non è lo sposo. È il suo paggetto quando la accompagna alle feste, il suo migliore amico quando la bacia impacciato, sua mamma quando piange per i discorsi degli amici, la sua terza sorella quando accetta di indossare camicie con “thefarragnez” cucito sul taschino. E infatti si chiamano Ferragnez, mica Fedagni. Manco i nomi hanno amalgamato equamente. È tutto sbilanciato e la bilancia- nonostante i suoi 44 chili scarsi, altro miracolo- pende tutta a favore di Chiara”.

Una disamina che l’è costata centinaia di commenti beceri e triviali. Chi ha difeso i Ferragnez ha dimostrato di non avere nemmeno un briciolo di buon gusto dei propri idoli nel replicare alla blogger. Discorso diverso per i diretti interessati: Chiara Ferragni si è chiuso in uno snobbissimo silenzio, Federico Leone Lucia ovvero Fedez ha ingaggiato un prolungato botta e risposta con la Lucarelli su Twitter. “Cara Selvaggia, sei sempre così gentile, obiettiva e poco rancorosa. Vedo che il tempo passa ma tu rimani sempre sensibile e attenta nel pesare le parole, senza mai solleticare gli istinti più bassi. Sappi che per noi se una fonte di ispirazione” con emoji al bacio. La scrittrice ha risposto: “Da uno che sceglie un putto che fa la pipì ed esce vodka mi aspettavo un po’ di autoironia!”, controreplica: “Mi piace tradire le aspettative, ti abbiamo lasciato una fetta di torta così ci fai la recensione anche di quella. Non vediamo l’ora”.

Il ping-pong è proseguito con: “In effetti siete così schivi e defilati per evitare che qualcuno vi recensisca. Dai Fedez, molla il cellulare e goditi il tuo primo giorno da sposato! Auguri” e l’ultima parola di Fedez: “Pensavo fossi più autoironica dai vado a chiedere il permesso a mia moglie se posso andare a fare il bagno in piscina. Mi raccomando non stare troppo davanti pc a rispondere ai commenti e goditi la giornata anche tu. Grazie per gli auguri comunque” e cuoricino rosso a sigillo della querelle. Gli utenti del social network si sono spaccati in avvocati difensori e pm a seconda della tifoseria.

Ma ad aggiungere pepe alla quisquiglia ci ha pensato Luigi Favoloso, l’ex concorrente del Grande Fratello espulso per una maglietta denigratoria nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Le immagini di quella maglietta non sono mai saltate fuori, ne parlarono gli inquilini e la stessa d’Urso (senza citare l’acerrima nemica, nda) in occasione della squalifica. La Lucarelli denunciò i fatti e le indagini sono ancora in corso. Ma ieri, Favoloso pensando di fare lo spiritoso o di rendere pan per focaccia a Selvaggia, ha scritto sotto il profilo Instagram di “Trash_italiano”: “Poi uno scrive sulle magliette e sbaglia…” dandosi letteralmente la zappa sui piedi. Tanto che la Lucarelli lo ha subito asfaltato: “Ottima integrazione per la polizia che sta indagando”.