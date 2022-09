Zona Bianca, Alessandro Sallusti e la verità sul gas russo: chi si arricchisce con la guerra

04 settembre 2022 a

a

a

"Penso che quello del gas russo sia un problema già superato". Alessandro Sallusti interviene domenica 4 settembre a Zona Bianca, su Rete4, dove si parla della crisi energetica. "Fino a gennaio scorso l'Europa pensava che il gas russo fosse inesauribile, eterno e incondizionato". Poi ha scoperto che invece è a "condizione", spiega il direttore di Libero: "Penso che il gas russo non sarà più centrale nelle politiche energetiche europee", perché Mosca non si è rivelata "un fornitore affidabile e immagino e spero che l'Europa non voglia stare nelle mani di fornitori inaffidabile. Quindi è solo una questione di tempo, di trovare delle alternative e di attrezzarsi" argomenta Sallusti che ribadisce: il problema del gas russo è già superato.

"Perché lo sta facendo" Zelesnky rivela le mosse di Putin, attacco all'Europa

Sallusti poi commenta le parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha chiesto all'Ue una risposta "urgente e all'altezza" sulla crisi dell'energia. "Mattarella non può fare i nomi della Norvegia e dell'Olanda, questo lo capisco, ma io penso e anzi ne sono anche un po' sicuro" che il presiedente "stava dicendo quello all'Europa: qui ci sono dei fratelli che si arricchiscono. Cari Stati Uniti d'America, volete la guerra? Benissimo, però non è che fate i soldi sulla guerra". Per il direttore "questo voleva dire Mattarella e forse questo vuole dire Salvini, quando dice le sanzioni così non funzionano, bisogna rivederle nel metodo di ammortamento" per "ridistribuire i soldi che Olanda, Norvegia e America stanno facendo".