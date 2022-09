Forum Ambrosetti, Salvini inchioda Letta sul nucleare: "Cosa ha votato il Pd in Europa"

La Lega: rendiamo pubblico il botta e risposta

Matteo Salvini smonta la retorica del Pd sull'energia e inchioda Enrico Letta sul nucleare. Il botte e risposta è andato in scena domenica 4 settembre a Cernobbio, durante il dibattito tra i leader al Forume Ambrosetti moderato dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Un confronto serrato avvenuto durante la parte di dibattito non aperta ai giornalisti e che la Lega, ora, chiede di rendere pubblico.

Mentre parlava di energia, il leader della Lega ha ricordato che al Parlamento europeo “Pd e 5Stelle hanno votato contro gas e nucleare”. A quel punto il leader del Pd ha cercato di interrompere il leghista: “Spiega che cos’è la tassonomia...”. Salvini ha replicato immediatamente ricordando a Letta e alla platea che "si tratta della proposta europea per includere nucleare e gas nelle fonti green. Pd e 5Stelle hanno votato contro”. E poi, sempre rivolto al segretario del Partito democratico, ha affermato: "Io non ti ho interrotto, però non so se hai cambiato idea rispetto a due mesi fa. Io no. Io continuo a pensare che il nucleare di ultima generazione sia sicuro e pulito e l’Italia non possa più farne a meno”. Parole a cui Letta non ha ribattuto.

Lo scontro è avvenuto durante la parte di dibattito non aperta ai giornalisti, e per il Carroccio "non ci sarebbe alcun problema a renderla pubblica", spiegano fonti leghiste.