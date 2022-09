Putin, il piano per "distruggere la vita degli europei". Cosa rivela Zelensky

04 settembre 2022 a

Vladimir Putin ha le idee chiare sull'Europa, il suo obiettivo è "distruggere la vita normale dei cittadini" con l'arma che ha a disposizione, quella del gas. La crisi energetica colpisce duramente l'Italia e gli altri Paesi dell'Ue, con le forniture di gas interrotte dalla Russia e il prezzo della materia prima che ha raggiunto livelli allarmanti e insostenibili per le nostre economie. Secondo il premier ucraino Volodymyr Zelensky la situazione è destinata a peggiorare.

Secondo il capo del governo di Kiev il prossimo inverno la Russia sferrerà un attacco sull'energia verso l’Europa, afferma Zelesksy in un videomessaggio citato da Unian. "In questi giorni, la Russia sta cercando di aumentare ancora di più la pressione energetica sull'Europa: il pompaggio di gas attraverso il Nord Stream è completamente interrotto. Perché lo stanno facendo? La Russia vuole distruggere la vita normale di ogni europeo, in tutti i paesi del nostro continente. Vuole indebolire e intimidire tutta l'Europa, ogni Stato", ha affermato il leader ucraino.

Intanto sul fronte dei negoziati per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, Mosca ha affermato che è disponibile a dialogare con il presidente Zelensky, ma solo "su come saranno soddisfatte le nostre condizioni" per mettere fine al conflitto. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’intervista sul canale televisivo Rossiya-1. Peskov ha quindi risposto affermativamente alla domanda se le condizioni della Russia rimangano le stesse. "Sicuramente - ha detto il portavoce - L’operazione è in corso, tutti gli obiettivi saranno raggiunti".