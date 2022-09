Agorà, Gasparri umilia De Magistris: energia dalle foreste, le vuole bruciare?

01 settembre 2022 a

Scintille tra il senatore dei Forza Italia, Maurizio Gasparri, e il leader di Unione popolare Luigi De Magistris ad Agorà estate, su Rai 3. Nella puntata di giovedì 1 settembre i temi economici sono protagonisti e si parla di prezzi ed energia. Per l'ex sindaco di Napoli è ora di puntare finalmente sulle energie rinnovabili: "Abbiamo il mare, le foreste, dobbiamo puntare su eolico e solare...". Secondo De Magistris non ha senso comprare a caro prezzo il gas liquido dagli Stati Uniti, combustibile che va convertito nei rigassificatori come quello che il governo vuole realizzare a Piombino. ""In questo Paese non c'è un apolitica industriale seria, dobbiamo mettere insieme ambiente e lavoro"", dice l'ex magistrato in corsa alle elezioni del 25 settembre.

A Gasparri diverse cose non tornano del discorso di De Magistris, ma su una in particolare si concentra l'attenzione del senatore azzurro: "Ma che ci vuole fare con le foreste? Le vuole bruciare, farci la legna?". Insomma, non è chiaro il legame tra le foreste e il caro energia. De Magistris non ci sta, e contrattacca: "Volete fare le centrali nucleari? E dove? Ditelo agli italiani". Gasparri sottolinea che abbiamo impianti nucleari vicino al confine con la Francia, e quindi è una ipocrisia non considerare nuove forme di approvvigionamento energetico. Su questo punto lo scontro si accende, la conduttrice Giorgia Rombolà deve intervenire per placare gli ardori dell'ex magistrato che pretende dal senatore l'elenco delle centrali nucleari.

Gasparri sottolinea come servano fonti di energia alternative ma anche il nucleare di ultima generazione e torna a citare gli alberi di De Magistris: "Parla delle foreste come fonte energetica, ma le vuole incendiare?". "Io voglio piantare gli alberi - è la replica - Noi siamo ambientalisti".