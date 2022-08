Controcorrente, l'allarme di Gianluigi Paragone contro il caro bollette

31 agosto 2022 a

a

a

"Le bollette di agosto saranno ancora più care. Anche il 20% in più rispetto a luglio". A lanciare l'allarme è Gianluigi Paragone, di Italexit, nel corso della puntata di Controcorrente in onda mercoledì 31 agosto. Secondo l'esponente di Italexit è stato un errore annunciare il tetto al prezzo del gas perché la mossa avrebbe favorito gli speculatori.

“Serve una commissione d'inchiesta”. Furia Paragone sul Covid e sui partiti

"La pianificazione minima è saltata - ha detto Paragone - Come faranno le aziende? Il tetto al prezzo del gas è una stupidaggine: annunciarlo con troppo anticipo favorisce solo gli speculatori. Si sono mossi da pirati. Al contrario bisogna andare a prenderli ad Amsterdam. Lo sappiamo dove si trovano". Senza contare le contraddizioni dell'intero sistema: "L'Eni, società partecipata dello Stato - prosegue Paragone - ha un utile di 7 milioni di euro e ha registrato un +7%. Mentre aziende e famiglie italiane non sanno come fare".