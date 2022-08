In Onda, Sallusti terrorizza la sinistra: "Ecco chi vincerà le elezioni. Fatevene una ragione"

29 agosto 2022 a

Alessandro Sallusti non ha dubbi. Il direttore di Libero, ospite di In Onda su LA 7, sgancia la bomba che fa tremare la sinistra e affossa il Pd. In studio si parla delle elezioni e dell'ultimo sondaggio Swg appena rivelato dal Enrico Mentana durante il tg di La7. E la tesi di Sallusti è confermata dai dati.

Il direttore in premessa afferma: "Certamente penso che Forza Italia ha uomini in grado di guidare il Paese, ma il problema non è questo. Al netto del fatto che in campagna elettorale ognuno tira acqua al suo mulino, è innegabile che c’è un vento inarrestabile e non è una questione di contenuti. Questo paese ha deciso di cambiare, era successo più o meno 8 anni fa con Renzi, è successo 4 o 5 anni fa con i Cinque stelle e quest’anno succede con la Meloni" spiega.

Poi la rivelazione inaspettata: "Se si parla con i sondaggisti in maniera riservata dicono che le rilevazioni hanno anche delle punte al 30 per cento, che però sono instabili. Nel senso che cambiano repentinamente da un giorno all'altro. Questo significa che questo vento, che piaccia o no, è inarrestabile: la Meloni vincerà queste le elezioni, se ne faccia una ragione la sinistra" affonda Sallusti.