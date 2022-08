In Onda, Sallusti asfalta Letta sull'accordo con Calenda: “Si è bevuto il cervello"

02 agosto 2022 a

Alessandro Sallusti asfalta Letta e Calenda in un colpo solo. Ospite nella trasmissione In Onda su La7, il direttore del quotidiano Libero afferma: "Io non capisco una cosa. Poi magari Calenda prenderà il 30 per cento e governerà da solo questo paese... ma l'ultimo sondaggio che leggo vede il Pd al 23,4 e Azione e +Europa al 5,2. Ma di che cosa stiamo parlando? Due front runner?" chiede sbigottito Sallusti. "A me sembra una cosa un po' bizzarra onestamente"

"23,4 a 5,2 e parliamo di parità di condizioni? Secondo me Letta si è bevuto il cervello" e ribadisce "ma di cosa stiamo parlando?! Se ha paura che Calenda salga al 20 per cento è un discorso, ma ce lo dovrebbe dire perché sennò stiamo parlando di un socio di assoluta minoranza molto bravo mediaticamente ma stiamo sempre parlando del 5,2 per cento. Sembra che abbia in mano il paese.." continua il direttore Sallusti.

“Ossessionati e impauriti”. Dopo la patacca sulla Russia Sallusti demolisce la sinistra



"Io penso che legittimamente la sinistra avrà fatto i suoi calcoli. Vedo che anche le ultime analisi che prevedevano l'unione tra il Pd e Azione danno comunque indietro la loro coalizione rispetto al centrodestra. Io ho molti amici dell'area di centrodestra che erano tentati da Calenda ma dopo questo accordo non voteranno mai a sinistra" ha concluso Sallusti.