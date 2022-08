Controcorrente, Sallusti smonta la strategia di Letta: "Cerca disperatamente di non far vincere il centrodestra"

03 agosto 2022 a

Alessandro Sallusti svela la strategia elettorale del leader Pd Enrico Letta. Durante la puntata di Controcorrente, su Rete 4, spiega un concetto un po' contorto ma molto calzante. "Credo che siamo di fronte a due filosofie diverse tra centrodestra e centrosinistra. Il centrodestra dice: prima vinciamo poi vediamo. Il centrosinistra dice prima non facciamo rivincere poi vedremo" ha spiegato il direttore di Libero.

"Letta sta cercando un motivo non per far vincere il centro sinistra ma per non far vincere il centro destra"@alesallusti a #Controcorrente pic.twitter.com/YRTquIEejf — Controcorrente (@Controcorrentv) August 3, 2022

"Attenzione perché non è la stessa cosa, anzi è l’opposto. Letta sta cercando disperatamente un motivo non per far vincere il centrosinistra ma per non far vincere il centrodestra e può essere solo un motivo numerico non politico" conclude Sallusti.