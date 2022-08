“Scatta il razionamento energetico”. Siparietto di Enrico Mentana su La7, il siluro a Urbano Cairo

29 agosto 2022 a

Scende il buio su La7 e scatta subito l’ironia. Nella parte finale del Tg La7 condotto dal direttore Enrico Mentana vengono introdotti i conduttori del programma La Corsa Al Voto, ma non si accendono le luci dello studio e ne nasce un siparietto durante l'anticipazione della puntata. “Voi non ci crederete, dobbiamo aspettare che si accenda la luce dalla loro parte dello studio, guardateli, facciamoli - dice Mentana rivolto alla regia - vedere al buio, questa è la situazione. Sono carini anche nella penombra, ci sono Paolo Celata, mi sembra di riconoscerlo sulla sinistra, e a destra Alessandro De Angelis. Abbiamo pagato la luce solo per una parte di studio. È cominciato il razionamento energetico, proprio da noi, da La7. In penombra è molto più confidenziali”.

Celata e De Angelis presentano la puntata iniziando a parlare al buio più completo. “Ci vediamo lì, se non vi spiace vi vengo a salutare” chiude il siparietto Mentana che si riprende la linea per concludere la conduzione del telegiornale della rete di Urbano Cairo.