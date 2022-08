Fiorello e Paolo Bonolis prendono in giro Dazn, cosa fa il conduttore in studio

Valentina Bertoli 20 agosto 2022 a

Una partenza pessima per Dazn. Il servizio a pagamento di video streaming online di eventi sportivi ha fatto acqua da tutte le parti nel corso del primo weekend di Serie A. Piovono le critiche dei tifosi e delle istituzioni calcistiche e al risentimento degli abbonati, legato ai problemi tecnici riscontrati, segue un’ondata di polemiche. L’inefficienza della piattaforma non sfugge all’ironia pungente di Paolo Bonolis e Fiorello che, in collegamento con Sky Sport 24, danno vita a una gag irresistibile: “Il collegamento è stato interrotto”. Il video conquista i social ed è subito virale.

Un’esperienza sinistra e forti proteste: DAZN crea disagi agli utenti ancora una volta. Alla prima vera uscita in mare, la nave si è immediatamente andata a schiantare. Problemi di buffering (caricamento dati nella memoria), di ricezione a singhiozzo e di segnale debole hanno reso i 90 minuti delle partite di campionato insopportabili. Non basta. La Serie A 2022/2023 pare sia stata inaugurata sotto il segno di disservizi di ogni genere. Blocchi improvvisi e spettatori espulsi dal collegamento e impossibilitati a rientrare effettuando il login hanno mandato gli abbonati su tutte le furie. Dopo le aspre critiche di tutti coloro che desideravano godersi il match della propria squadra del cuore, magari in compagnia degli amici e davanti a una buona pizza, la piattaforma è costretta a correggere il tiro. Su forte spinta della Lega Serie A, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha indetto un tavolo per tutelare gli spettatori e arginare le polemiche: il confronto ha portato al rimborso automatico del 50% del canone mensile di tutti gli abbonati che, durante il weekend di partite, non sono riusciti a vedere le gare e alla garanzia, fornita da DAZN al Governo, che il problema tecnico è risolto e non si ripeterà.

Nel frattempo a fare il giro dei social è un video esilarante. Paolo Bonolis e Fiorello, due grandi della televisione italiana, sono intervenuti in collegamento nel programma di Sky Sport 24 "Campo aperto calciomercato". I due stavano giocando a tennis al Forte Village in Sardegna. È stato Bonolis a lasciarsi sfuggire una battuta mordace, dicendo a Fiorello: "Se fosse Dazn...". Il comico siciliano ha colto la palla al balzo e ha finto di bloccarsi davanti allo schermo. Bonolis lo ha immediatamente emulato. Calato il silenzio in studio, il conduttore Leo Di Bello li ha richiamati all’ordine: "Fate i bravi, ragazzi. Fate i bravi, fate i bravi". L’intervento del conduttore si è concluso con un nulla di fatto. I due hanno continuato a ironizzare sulla disfunzionalità del servizio, bloccando i movimenti e parlando prima a velocità supersonica e poi lentamente. Il siparietto, che infine ha divertito anche Di Bello, si è concluso con un gesto provocatorio ma spiritoso: lo showman romano Paolo Bonolis ha coperto la telecamera con una mano e, con voce meccanica, ha annunciato: "Il collegamento è stato interrotto".