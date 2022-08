La divina Federica Pellegrini ha detto sì al suo Matteo Giunta

Giustina Ottaviani 28 agosto 2022 a

a

a

Nozze veneziane, tra una folla di curiosi e turisti, per la Divina del nuoto azzurro. Federica Pellegrini, 34 anni, e Matteo Giunta, 40 anni, il suo ex allenatore marchigiano, originario di Pesaro, si sono sposati ieri pomeriggio nella chiesa di San Zaccaria, a qualche centinaio di metri dalla basilica di San Marco. Per quasi due ore circa 200 persone, e una schiera di fotoreporter e giornalisti, hanno atteso in piazza l’arrivo della sposa avvenuto con 40 minuti di ritardo rispetto all’orario fissato per le 16. Federica è arrivata in motoscafo fino al molo di San Zaccaria e poi ha percorso circa 100 metri a piedi accompagnata da 5 damigelle che le tenevano il lungo strascico. Ad attenderla all’ingresso della chiesa il padre Roberto che poi l’ha accompagnata fino all’altare. La messa nuziale è stata celebrata don Antonio Genovese, l’ex parroco di San Vito e Modesto di Spinea che ha visto crescere la campionessa e tra i primi tifosi della nuotatrice, alla presenza dei familiari e degli amici. Testimoni di nozze i fratelli degli sposi, Alessandro per lei e Tommaso per lui. Federica ha indossato un abito bianco firmato da Nicole Cavallo, mentre per le fedi gli sposi si sono affidati alla gioielleria Damiani. Per il marito un completo blu. Le parti cantate della celebrazione religiosa sono state affidate a Virginia Castagnetti, la figlia di Alberto, il Ct della Nazionale di nuoto scomparso nel 2009, che sostenne il talento e i primi grandi successi di Federica. L’addobbo floreale è stato allestito con delle rose bianche lungo la navata e sull’altare. Due composizioni giganti di rose, sempre bianche, hanno decorato la porta principale della chiesa. A mettere a punto tutti i dettagli dell’organizzazione il wedding planner dei vip Enzo Miccio.

L’uscita dei neo sposi, al termine del rito, è stata salutata tra gli applausi dal lancio del riso immortalato da decine di cellulari dei tanti curiosi presenti in piazza. Dopo la cerimonia religiosa, gli sposi, seguiti dai 160 invitati, hanno percorso a piedi un centinaio di metri per raggiungere l’imbarcadero. Federica e Matteo sono quindi saliti su un motoscafo mentre tutti gli invitati sono saliti su un vaporetto verso il JW Marriott Venice Resort & Spa, sull’Isola Delle Rose, dove si è tenuto il ricevimento con il banchetto. Alla festa, a cui hanno partecipato anche i 4 bulldog di famiglia, c’erano tra gli invitati il presidente del Coni Giovanni Malagò, l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, la presentatrice televisiva Ludovica Comello, lo chef Igino Massari, maestro della pasticceria, e una nutrita schiera di sportivi amici.