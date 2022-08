Federica Pellegrini, matrimonio da favola con Matteo Giunta a Venezia: ecco chi c'era

27 agosto 2022 a

a

a

Federica Pellegrini ha detto sì. La "Divina" si è sposata oggi con il suo ex istruttore Matteo Giunta nella chiesa veneziana di San Zaccaria, a qualche centinaio di metri dalla basilica di San Marco. Federica Pellegrini, come da tradizione, è arrivata in chiesa in uno splendido abito bianco con un lungo velo con 40 minuti di ritardo ed è stata accompagnata all'altare dal padre. La cerimonia, iniziata alle 16.40 circa, è stata celebrata da don Antonio Genovese, l'ex parroco di San Vito e Modesto di Spinea, che ha visto crescere la campionessa. Come testimoni di nozze sono stati scelti i fratelli degli sposi: Alessandro per lei e Tommaso per lui.

"Testosterone e mangia uomini. Vi siete divertiti?" Lo sfogo bomba della Pellegrini

Significativa la scelta delle parti cantate affidate a Virginia Castagnetti, la figlia del compianto Alberto, l'ex c.t. della Nazionale di nuoto che per la Pellegrini è stato praticamente un secondo padre. L'abito scelto dalla campionessa è firmato Nicole Cavallo, mentre le cinque damigelle erano vestite di rosa. Sono tante le personalità dello sport e non solo tra i 160 invitati alle nozze, a partire dal presidente del Coni Giovanni Malagò, storico presidente all'Aniene e amico personale di Federica Pellegrini, fino a Luca Cordero di Montezemolo. Presenti le ex compagne della nazionale di nuoto Martina Carraro, Alice Mizzau, Sara Franceschi e Chiara Masini Luccetti, insieme alla pattinatrice Valentina Marchei grande amica di Federica.

Tra le invitate anche la showgirl Lodovica Comello, conduttrice della trasmissione Italia's Got Talent, di cui Pellegrini è una dei giurati. Tutti i particolari della cerimonia sono stati curati dal wedding planner Enzo Miccio, a cui è stata affidata anche la cena e il party dopo la cerimonia religiosa che dovrebbe svolgersi al JW Marriott Venice, esclusivo resort sull'Isola delle Rose.

Secondo indiscrezioni la prima notte di nozze la campionessa di Spinea e il suo sposo la trascorreranno nel prestigioso Hotel Danieli di Venezia: lo stesso luogo dove Giunta a novembre fece la fatidica proposta di matrimonio alla Pellegrini. Da notare, infine, che i due sposi hanno chiesto agli invitati di non portare regali, ma di contribuire con donazioni a favore di due Onlus che sono loro particolarmente a cuore.