Federica Pellegrini, "c'erano tutti tranne lui". Il grande assente al matrimonio da favola con Matteo Giunta

27 agosto 2022

Il grande giorno è arrivato. A Venezia è andato in scena l'evento più glamour e atteso dell'estate: il matrimonio della 'Divina' Federica Pellegrini con Matteo Giunta. Chiusa la carriera da atleta alle Olimpiadi di Tokyo e intrapresa quella di dirigente sportivo in qualità di membro Cio, a 34 anni la campionessa di Spinea inizia un nuovo capitolo della sua vita, quello di moglie. In un elegantissimo abito bianco lungo, griffato Nicole Cavallo, accompagnata da un emozionato papà Roberto, Federica Pellegrini ha sposato il 'suo' Matteo (in elegante abito blu) nella chiesa di San Zaccaria a Venezia, a pochi passi da piazza San Marco.

I due sposini, sorridenti e radiosi, si sono concessi brevemente per un saluto a fan e fotografi presenti in massa all'esterno della chiesa. Una relazione nata in vasca nel 2017, qualche anno dopo l'inizio della collaborazione tra i due, con Giunta nelle vesti di allenatore della Divina. Un matrimonio da favola, celebrato da monsignor Antonio Genovese, ex parroco di Spinea che ha accompagnato Federica nel percorso spirituale durante tutta la sua vita. Significativa la scelta delle parti cantate affidate a Virginia Castagnetti, la figlia del compianto Alberto, l'ex c.t. della Nazionale di nuoto che per la Pellegrini è stato praticamente un secondo padre. Testimoni degli sposi i due fratelli, Alessandro per lei e Tommaso per lui. Per la Divina anche cinque damigelle tutte vestite di rosa.

Tante le personalità dello sport e non solo tra i 160 invitati alle nozze, a partire dal presidente del Coni Giovanni Malagò, storico presidente all'Aniene e amico personale di Federica Pellegrini, fino a Luca Cordero di Montezemolo. Presenti le ex compagne della nazionale di nuoto Martina Carraro, Alice Mizzau, Sara Franceschi e Chiara Masini Luccetti, insieme alla pattinatrice Valentina Marchei grande amica di Federica. Tra le invitate anche la showgirl Lodovica Comello, conduttrice della trasmissione Italia's Got Talent, di cui Pellegrini è una dei giurati. Dopo la cerimonia religiosa, la festa di nozze organizzata dal celebre wedding planner Enzo Miccio è proseguita al JW Marriott Venice, esclusivo resort sull'Isola delle Rose mentre secondo indiscrezioni la prima notte di nozze la campionessa di Spinea e il suo sposo la trascorreranno nel prestigioso Hotel Danieli di Venezia. E' proprio lì che Giunta lo scorso mese di novembre fece la fatidica proposta di matrimonio alla Pellegrini.

Così dopo le lacrime per i successi in vasca, per Federica Pellegrini è arrivata forse la vittoria più bella: quella dell'amore, dettata dal cuore. Lei che nel passato è sempre stata al centro del gossip, fin dai tempi della tormentata relazione con Luca Marin, fino a quella più glamour con Filippo Magnini, cugino tra l'altro proprio di Matteo Giunta. Nonché grande assente dell'evento. Da notare, infine, che i due sposi hanno chiesto agli invitati di non portare regali, ma di contribuire con donazioni a favore di due Onlus che sono loro particolarmente a cuore.