Damiano David, il look che sconvolge tutti. Ciclone Måneskin a Tokyo

Ancora una volta Damiano David si dimostra provocatore di nascita, oltre che cantante di professione. L’artista ha letteralmente travolto il pubblico e mostrandosi sui social con un’ampia gonna blu abbinata ad un ‘crop top’ con fiocco rosa appuntato sul petto. A completare l’opera, i suoi soliti capelli scompigliati ed il trucco sugli occhi, ormai suo marchio di fabbrica. In questi giorni, tuttavia, si è vociferato il timore di un possibile addio al gruppo. Da dove nasce questo presentimento? Com’è stato noto sui social, Damiano e la sua compagna Giorgia Soleri hanno adottato un gattino maltrattato, ospite dell’Oasi Felina di Pianoro.

L’hanno chiamato Ziggy Dardust, in onore di David Bowie perchè, come lui, ha gli occhi di colore diverso. La notizia si è diffusa rapidamente, ma David non ha gradito il fatto di essere stato chiamato ‘Damiano dei Måneskin’. La sua risposta, piccata, non ha tardato ad arrivare: “Damiano David, grazie”.

Ecco cosa ha letteralmente scatenato il panico dei fan nell’immaginare il futuro dei Måneskin senza il loro leader. Evidentemente, proprio come la sua fidanzata Giorgia Soleri, il frontman della band non gradisce le etichette; nemmeno quelle che richiamano il suo gruppo. L’addio è improbabile, se non proprio impossibile, dal momento che la band è volata in Giappone per il primo grande concerto nella terra del Sol Levante. “Zitti e buoni”- direbbero loro - che non hanno proprio intenzione di dividersi in un momento così luminoso della loro carriera.

Damiano non è solo la voce della band, ma è anche l’anima e la penna. Lo hanno voluto fortemente, e fare a meno di lui sarebbe una perdita irreparabile. L’idea di una carriera solista non sembra poi nemmeno nei pensieri del cantante che, effettivamente, non ne ha mai parlato.

Il percorso artistico dei Måneskin è stato un’ascesa inarrestabile, costruita tassello dopo tassello. Dopo la mancata vittoria a X Factor e, soprattutto, da Sanremo in poi, è stata un’esplosione; ma il giro del mondo è iniziato con la loro vittoria all’Eurovision Song Contest, nella prima edizione post Covid. La loro è una fama internazionale tanto che, negli Stati Uniti, hanno aperto il concerto dei Rolling Stones con il ringraziamento personale di Mick Jagger. In questa loro cavalcata incredibile verso la gloria, però, non hanno mai dimenticato l’Italia.