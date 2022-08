Madonna sceglie ancora l'Italia per festeggiare il compleanno: "Sicilian Clan"

16 agosto 2022 a

Madonna, la regina del pop, ha scelto di nuovo l'Italia per festeggiare il suo compleanno e quello del figlio Rocco. Questa volta, la popstar, ha scelto di festeggiare il suo 64esimo compleanno in Sicilia, mentre l'anno scorso aveva scelto la Puglia. Sul suo profilo Instagram, seguito da 18,4 milioni di follower, Madonna ha pubblicato un reel con il titolo "Sicilian clan". Nel video, si vede l'arrivo della star in Sicilia con un sottofondo musicale tipico della Sicilia e il festeggiamento del compleanno del figlio Rocco insieme alla sua famiglia e agli amici più stretti.

Secondo le indiscrezioni Madonna ha scelto palazzo Castelluccio a Noto (Siracusa) per la festa dei suoi 64 anni mentre tra Pachino e Marzamemi ha festeggiato il compleanno del figlio. Nel reel si vede la stravagante torta scelta per il figlio Rocco, nato dal rapporto con l'ex Guy Ritchie: una valigetta marrone dove si leggono le iniziali di glassa d'orata RC. Il party di questa sera è blindatissimo, non resta che fare gli auguri di compleanno alla celebre cantante e aapettare che sia lei stessa a pubblicare qualche foto o video della serata.

