Madonna canta ma lasciamo stare i santi

Maurizio Costanzo 10 settembre 2021 a

a

a

Leggo questo titolo: «Madonna in Puglia canta "Bella ciao" in un ristorante di Ostuni». Mi è stato più facile pensare che ci fosse stata una visione, piuttosto che la cantante Madonna si trovasse ad Ostuni, in un ristorante e cantasse «Bella ciao».

Se Tom Cruise atterra nel giardino di casa

Forse è meglio nei titoli precisare: «La cantante Madonna cantava "Bella ciao"». Si potrebbe anche pensare che San Giuseppe, da quelle parti, cantasse «Volare» di Modugno. Insomma, si dice: «Scherza coi fanti e lascia stare i santi».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.